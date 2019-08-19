Челябинск признан самым шумным городом-миллионником

Челябинск оказался одним из самых шумных городов в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вошел в шестерку самых шумных городов России. Таковы результаты исследования, проведенного порталом недвижимости Domofond.ru.

Эксперты предложили пользователям оценить уровень шума в своих районах и составили рейтинг 200 городов России. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 90 тысяч респондентов. По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка по стране не изменилась и составив 6,6 балла из 10 возможных.

В итоге Челябинск, набрав 5,4 балла, оказался аж на 195-й строчке рейтинга. При этом, по мнению участников опроса, ситуация за год в городе ухудшилась: в 2018 году Челябинск набрал 5,7 балла. Более того, среди всех городов-миллионников столица Южного Урала заняла последнее место. Проигрывает город и всем своим соседям по Уральскому федеральному округу.

Отрицательную динамику демонстрируют и другие города Челябинской области, попавшие в рейтинг. Так, Златоуст потерял 0,7 балла: с показателем в 6,2 балла он занял 135 место в списке. Миасс признали самым тихим городом Южного Урала. Он располагается на 30 месте (7 баллов, -0,2). Наконец, 146 место рейтинга занимает Магнитогорск (6,1 балла, -0,1).

Что касается лидеров общероссийского рейтинга, то первое место занял Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. «За ним следует Ейск (Краснодарский край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 балла. Замыкает тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла. Как и Гурьевск, этот город не участвовал в прошлогоднем исследовании», – пишут авторы исследования.

При этом три из десяти лидеров рейтинга – города Краснодарского края: Ейск, Геленджик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 балла). Ещё три участника топ-10 расположены в соседних регионах: Ставропольском крае и Республике Адыгее. Это Михайловск, Ессентуки (7,6 балла) и Майкоп (7,5 балла). Вместе с Керчью, оказавшейся на 6-м месте с оценкой 7,6 балла, южные регионы России заняли семь строчек в первой десятке рейтинга. Отзывы местных жителей часто содержат такие формулировки, как: «Много зелени», «Тихо, спокойно, комфортно», «Близость к морю, отсутствие высоких домов».

Самый низкий показатель в рейтинге – у Киселевска (Кемеровская область): 4,3 балла. Второе с конца место с оценкой в 5,2 балла занял Ленинск-Кузнецкий, город из того же региона. За ним следуют подмосковная Электросталь и кемеровское Белово с 5,3 балла. Наконец, последний город, который обошел челябинцев в «шумном» рейтинге – Новочеркасск (Ростовская область).

Челябинск, Виктор Елисеев

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