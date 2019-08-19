В Коркино двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа

В Челябинской области проводится проверка по факту получения травмы 2-летним ребенком при падении из окна.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 17 августа в больницу города Коркино был доставлен 2-летний мальчик с многочисленными переломами. По данному факту СКР начал доследственную проверку.

По предварительным данным, ребенок, оставшийся без внимания взрослых, выпал из открытого окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома в поселке Роза. Очевидцы рассказывают, что малыш рухнул на спину проходившей в это время по улице женщины. Медики оценивают состояние здоровья ребенка как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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