На сторожа южноуральского вуза набросились сторожевые псы: женщина едва не погибла

Пожилая сотрудница магнитогорского вуза серьезно пострадала от нападения сторожевых собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории МГТУ им. Г.И. Носова на прошлой неделе. Теперь же родственники пострадавшей рассказали о ЧП прессе.

В больницу 68-летнюю сотрудницу вуза привезли утром 14 августа. Женщина была без сознания, без одежды. Врачи диагностировали у неё многочисленные укусы, рваные раны конечностей, спины, шеи, левого плеча. Пожилая горожанка находилась в состоянии травматического шока. Позже стало известно, что женщина, работающая в университете сторожем, зашла на внутренний двор вуза, где на неё набросились сторожевые псы.

Несколько дней женщина не могла говорить и до сих пор находится в отделении реанимации. «Нам сначала даже не могли толком сказать, будет ли она жить. Но, к счастью, врачи вернули её с того света. По словам медиков, ей очень повезло. В том числе, потому что она была в плотной одежде. Только на днях она начала общаться. Но пока правоохранители никого толком не опросили, не возбуждено уголовное дело», – цитирует «Верстов.Инфо» родственницу пострадавшей.

В городском управлении полиции уточнили, что в настоящее время все материалы дела переданы в Ленинский межрайонный следственный отдел СК РФ по Челябинской области. Внутренняя проверка проходит и в вузе. «14 августа приблизительно около 5 утра на территории университета сторож отдела безопасности и охраны МГТУ получила травмы в результате укусов сторожевых собак, которые используются для охраны внутренней территории в ночное время. В настоящее время для расследования факта получения травмы сторожем университета создана комиссия, в составе которой работают представители инспекции по охране труда Магнитогорска, администрации города, областного комитета профсоюза, Фонда социального страхования, должностных лиц университета. По итогам расследования будут приняты решения», – рассказали в управлении информационной политики вуза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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