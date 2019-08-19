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Понедельник, 19 августа 2019, 14:38 мск

Новости Челябинск

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В центре Челябинска иномарка сбила школьника на переходе

Челябинский школьник попал под иномарку, водитель которой решил его не пропускать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 19 августа, около 12 часов на улице Кирова в центре Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«Toyota Camry в третьем ряду не пропустила ребёнка, хотя первые два ряда автомобилей стояли уже. Мальчик шёл по пешеходному переходу, убедившись, что его пропускают, ускорился. И в этот момент с третьей полосы на скорости его сбивает Toyota, не тормозя перед пешеходным, даже не обратив внимание на то, что два автомобиля в первой и второй полосе уже стоят! 20 метров он его протащил от перехода», – приводит слова очевидцев сообщество «Типичный Челябинск». С черепно-мозговой травмой ребенка (примерно 7-8 лет) госпитализировали в ГКБ №1.

Общественники уверены, что вина за произошедшее лежит, в том числе, на городских чиновниках. «Авария на этом переходе не случайна: она запланирована создателями этой транспортной схемы, – заявили в сообществе «Челябинский урбанист». – За последние 4 года на этом переходе 6 раненых пешеходов. Что изменилось? Дорожники поставили зелёные рамочки и воткнули ещё два знака перехода. Такие меры звучат как полный идиотизм, но именно на таком уровне сегодня выстроен подход к дорожной безопасности».

Фото из сообщества «Челябинский урбанист»

По нормативам здесь должен быть или просто светофор (если больше 150 пешеходов в час), или светофор с кнопкой (если меньше), напоминают урбанисты. «Пункт 7.2.15 из ГОСТа 52289: Светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе вводится на дороге с числом полос две и более в каждом направлении, если по дороге с разделительной полосой едет больше 1000 машин в час и идёт меньше 150 пешеходов в час. А если на Кирова меньше 1000 машин в час, зачем на этом участке в середине большого квартала сделали шесть полос? Ждём заявления или отставки вице-мэра Владимира Алейникова, управляющего дорогами и транспортом с 1988 года», – требуют активисты.

Фото из сообщества «Челябинский урбанист»

В настоящее время по факту ДТП полиция начала доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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