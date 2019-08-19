У челябинцев решили узнать, нужен ли им автовокзал у «Юности»

Челябинцы решат судьбу автовокзала у «Юности».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городские власти решают вопрос возможного переноса автовокзала от Дворца спорта «Юность».

Рассматривается несколько вариантов перераспределения потоков: их направят на действующие автостанции либо построят новый транспортный узел. Решение будет принято только после того, как челябинцы выскажут свое мнение на портале «Активный житель 74».

Напомним, автовокзал у «Юности» начал свою работу в 2011 году. Он обслуживает международные, междугородние и часть пригородных маршрутов. С самого начала на Однако с самого начала его работы его местоположение вызывало критику горожан и специалистов по градостроительству. По их мнению, страдает внешний облик центра Челябинска, а движение большого количества автобусов осложняет дорожную обстановку. Теперь окончательную точку в этом вопросе поставят челябинцы, проголосовав на портале «Активный житель 74».

Респондентам предстоит ответить лишь на один вопрос: «Устраивает ли вас местоположение автовокзала «Центральный» у Дворца спорта «Юность»?» Дальнейшая проработка этого вопроса будет основываться именно на ответах горожан. Если большинство проголосовавших не устроит местоположение автовокзала, то будут рассмотрен вариант перераспределения транспортных потоков на имеющиеся станции «Северные ворота», «Синегорье» и «Южный автовокзал». Кроме того, не исключается и строительство нового транспортного узла для междугородних и международных автобусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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