В Челябинской области вандалы разгромили сельское кладбище

В Златоусте полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум 15 захоронений пострадали от действий неизвестных в селе Куваши, расположенном на территории Златоустовского городского округа.

О первых «сюрпризах» жители села узнали еще 8 августа. Именно тогда одна из женщин, придя на могилу мужа, увидела спиленный крест. Однако, когда о случившемся сообщили в социальных сетях, оказалось, что это не единичный случай: пострадали еще 14 захоронений.

Местные жители винят в погроме салон ритуальных услуг. Впрочем, есть и другая версия: разгромить захоронения могли дети из неблагополучных семей.

Проверку по факту вандализма проводит местный отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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