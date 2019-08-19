Мэрия предложила кредиторам МУП «ЧелябГЭТ» отдать имущество банкрота городу

Власти Челябинска предложили кредиторам МУПа-банкрота передать имущество предприятия в казну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска начала переговоры с кредиторами МУП «Челябинский городской электрический транспорт» о выделении из конкурсной массы социально значимого имущества перевозчика. Об этом заявила врио главы города Наталья Котова.

«Есть социально значимый комплекс, мы вступили в переговоры с кредиторами, просьба одна: передать нам его, чтобы мы могли выбрать то, которое нужно для работы, и передать сначала в казну, а потом в новый МУП», – рассказала она журналистам.

Напомним, МУП «ЧелябГЭТ» долгое время находится в процедуре банкротства. Его основными кредиторами выступают ФНС и поставщики электроэнергии. В состав имущества предприятия входят, среди прочего, трамвайное депо, ремонтные мастерские, сеть трамвайных путей, контактная сеть, тяговые подстанции. Сейчас все это арендует у предприятия-банкрота ООО «ЧелябГЭТ».

Однако, на прошлой неделе Наталья Котова рассказала о планах по созданию единого муниципального перевозчика, которые постепенно заменит действующие сейчас ООО «ОГТ» и ООО «ЧелябГЭТ» (оба принадлежат городу).

Что касается МУП «ЧелябГЭТ», то его имущество полностью вошло в конкурсную массу. Однако, продать его за 1,9 миллиарда рублей, чтобы погасить полностью долги предприятия-банкрота не удалось. Городские власти отказались от участия в аукционе, а больше желающих не нашлось. Провалился и второй аукцион.

Теперь все имущество готовы отдать за 1,7 миллиарда рублей. Но и такие деньги мэрия платить не готова. Тем более, что потом городская казна должна будет вернуть кредиторам в рамках субсидиарной ответственности и оставшиеся не закрытыми долги (хотя бы частично). На этом и пытаются сыграть сейчас городские власти. Наталья Котова напомнила, что субсидиарная ответственность наступает только после реализации конкурсной массы. А выкупать её пока никто не торопится. В итоге, длиться конкурсное производство может еще бесконечно долго.

Если же кредиторы пойдут городским властям навстречу, мэрия обещает быстрее разобраться с конкурсным производством. Правда, каким образом она намерена это сделать, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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