Оптимизация 2.0: на Южном Урале продолжают резать систему здравоохранения

Вопреки запрету главы региона Алексея Текслера подведомственные южноуральскому минздраву учреждения продолжают «ужиматься».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Миассе школы рискуют остаться без медицинского обслуживания. Об этом рассказала одна из фельдшеров, работающая сейчас в образовательном учреждении. Все дело в продолжающейся оптимизации.

Напомним, не так давно врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера возмутила бездумная политика областного министерства здравоохранения по сокращению медицинских учреждений, в результате которой многие жители региона оказались фактически лишены возможности получить врачебную помощь. Глава региона категорически потребовал прекратить оптимизационные мероприятия.

Подчиненные сделали вид, что всё осознали и «больше так не будут». Но тут же решили зайти, что называется, с другого фланга. И теперь вместо того, чтобы пускать под нож учреждения первичного звена здравоохранения, просто режут зарплаты медперсонала. С этим и столкнулись медики в Миассе. «В апреле все детские поликлиники города объединили. Наша поликлиника №1 раньше входила в состав горбольницы №2, теперь мы относимся к больнице №4. После этого объединения мы резко потеряли в зарплате – от пяти до девяти тысяч, – цитирует 74.ru фельдшера поликлиники. – До этого на руки у меня выходило около 25-30 тысяч, это за счет доплат за стаж, за категорию, за совместительство, за платные медосмотры, выполнение плана по прививкам и профосмотрам. В ГБ №4 все доплаты убрали, сказали, всё это входит в новую ставку».

Делается все под видом выполнения майских указов президента России Владимира Путина, потребовавшего увеличить окладную часть в заработной плате медиков. И оклады, действительно, увеличивают. Например, оклад фельдшера, работающей в школе на должности медсестры, с 6 тысяч подняли до 13. Только вот из многочисленных доплат оставили лишь персональный повышающий коэффициент. Сначала его установили на уровне 0,73% от оклада, а в июне понизили его до 0,13%. В итоге за первый летний месяц фельдшер получила уже около 18 тысяч.

А в конце июля медработников ознакомили с новым приказом, где прописано, что нагрузка у них возрастает в два раза: если раньше на одну медсестру приходилось 500 детей, то теперь – 1 тысяча. «В моей школе, например, больше тысячи детей, и я работала на две ставки. Плюс мне доплачивали ещё 0,25 ставки за то, что я оставалась до 18 часов, потому что занятия в две смены. Теперь просто переписали норматив и сказали, что я буду выполнять ту же работу, но получать зарплату за одну ставку», – возмущается женщина.

Между тем, обычно в Миассе в школе учится по 500-600 учащихся. В них фельдшерам сказали, что они будут работать «вахтовым методом»: один день в одной школе, другой день – в другой. Что делать учащимся школы, оставшейся на день без медика, в случае если медицинская помощь им все-таки понадобится – неизвестно.

В министерстве здравоохранения Челябинской области признают, что рекомендуемую нагрузку на врачей-педиатров, медицинских сестёр и фельдшеров регламентирует приказ Минздрава России 822Н. И в нем для медсестры (фельдшера) она определяется в 100-500 обучающихся в школах. Однако обращают внимание, что это именно рекомендованная нагрузка, и медицинская организация вправе её корректировать. При этом стоит отметить, что миасская городская больница №4 напрямую подчинена региональному минздраву. И вряд ли решилась бы на подобный «эксперимент» без ведома министерских чиновников.

Впрочем, в ведомстве анонсировали пересмотр окладов медперсонала. Поможет ли это детям, каждый второй день остающимся без помощи школьного медика, – вопрос открытый.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.08.19

Минус почти 200 тысяч: Россия продолжает вымирать. / Мэрия предложила кредиторам МУП «ЧелябГЭТ» отдать имущество банкрота городу. / «Мы видим призывы»: Госдума озаботилась внешним вмешательством в дела России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»