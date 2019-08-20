В мэрии Челябинска обезглавили еще одно управление

В администрации Челябинска отправили в отставку еще одного чиновника.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, уволен начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Формулировка: по соглашению сторон. По некоторым данным, причиной отставки мог стать срыв нацроектов.

Обязанности руководителя подразделения исполняет Игорь Васильченко, занимающий должность заместителя начальника управления.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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