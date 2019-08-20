В Челябинске мусоровоз столкнулся с автобусом – 13 пострадавших

В Челябинске столкнулись мусоровоз и автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня ночью – примерно в 10 минут второго – у дома №95 по улице Блюхера. КАМАЗ догнал идущий впереди автобус «Пежо» и ударил с такой силой, что автобус перевернулся.

По данным ГИБДД, в результате ДТП травмы получили водитель автомобиля КАМАЗ и его пассажир, В автобусе травмированы 9 пассажиров, 6 из которых госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших 17-летняя девушка.

У регионального минздрава другие данные: пострадали 13 человек, у всех – скелетные травмы различной степени тяжести. Двое, в том числе несовершеннолетняя, в тяжёлом состоянии доставлены в областную клиническую больницу, трое – в Железнодорожную, по два человека госпитализировали в ГКБ №1, ГКБ №5, ГКБ№8, ГКБ№9.

По словам очевидцев, водитель мусоровоза вел себя неадекватно. В полиции сообщили, что оба водителя прошли освидетельствования, данных об обнаружении в крови кого-нибудь из них алкоголя или наркотических средств, пока нет. Известно, что КАМАЗ ехал с полигона ТБО в Полетаево, а автобус вез вахтовиков из Уфы в Нижневартовск.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.08.19

В мэрии Челябинска обезглавили еще одно управление. / 20 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Оптимизация 2.0: на Южном Урале продолжают резать систему здравоохранения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»