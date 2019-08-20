В центре Челябинска в «час пик» столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

В центре Челябинска столкнулись две переполненных маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 20 августа, около 7:00 на Свердловском проспекте.

По данным пресс-службы УГИБДД Челябинска, недалеко от дворца спорта «Юность» микроавтобус «Форд», следовавший по маршруту №56, врезался в двигавшийся с ним в одном направлении автобус ПАЗ маршрута №40. От удара серьезно пострадала передняя часть микроавтобуса, от которой мало что осталась. Правый задний борт ПАЗа также получил внушительную пробоину.

Обе маршрутки ехали в сторону центра. Так как в городе был «час пик», автомобили были переполнены. Впрочем, по предварительным данным, все обошлось относительно благополучно. На месте была оказана помощь одной из пассажирок маршрутки. Автомобилисты же встретили утро в пробке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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