Магнитогорцев атакуют мошенники

Магнитогорск атакуют мошенники: горожан «разводят» по телефону и через Интернет.

Как сообщили РИА «Новый День» в полиции Магнитогорска, в отдел полиции «Ленинский» обратился руководитель одного из салонов красоты. Женщина пояснила, что ей на сотовый позвонил человек, представившийся помощником прокурора, и сообщил, что на ее салон поступила жалоба о предоставлении некачественных косметических услуг. Чтобы этот вопрос урегулировать, нужно перевести 8 тысяч рублей на сотовые телефоны и приехать после этого в прокуратуру в один из кабинетов. Женщина перевела на 4 номера по 2 тысячи рулей, и только прибыв в прокуратуру, поняла, что ее обманули мошенники.

В отдел полиции «Орджоникидзевский» обратился 40-летний горожанин, увидевший в Интернете сообщение о помощи в получении кредита. Имея не очень хорошую кредитную историю, мужчина связался с инициатором объявления, где ему тут же одобрили кредит в размере 100 тысяч рублей в одном из банков города, но чтобы его получить, нужно перевести на указанный счет 12,5 тысяч рублей. Мужчина так и сделал, после чего злоумышленник удалил объявление и заблокировал номер телефона потерпевшего.

36-летняя горожанка продавала на одном из сайтов детскую кроватку. На номер телефона позвонил неизвестный и предложил перечислить денежные средства на номер карты. Женщина продиктовала всю конфиденциальную информацию, коды из смс сообщений и лишилась более 9 тысяч рублей.

«Мошенники не изобретают новых способов обмана,– подчеркивают в полиции, – они просто пользуются доверчивостью и невнимательностью горожан, поэтому только бдительность является залогом сохранности сбережений».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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