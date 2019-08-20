В Челябинске главный инженер больницы три года «кормился» с госконтрактов

В Челябинской области главному инженеру лечебного учреждения предъявлено обвинение в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, главному инженеру одной из больниц областного центра предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в 2015-2018 годах челябинец получал взятки деньгами и строительными материалами на общую сумму более 600 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. За это он помогал тому получать государственные контракты. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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