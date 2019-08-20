Вынесен приговор уральцу, с особой жесткостью изнасиловавшему и убившему несовершеннолетнюю

Житель Карталов осужден за двойное убийство с особой жестокостью и посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня оглашен приговор 40-летнему Алексею Городилову.

Суд установил, что вечером 5 июля 2018 года в городе Карталы мужчина с супругой и младшим ребенком были в гостях у знакомой, взрослые употребляли алкоголь. Там же находилась шестнадцатилетняя дочь хозяйки. Ближе к ночи, уже вернувшись домой, мужчина выпил еще бутылку водки и решил вступить в половую связь с девушкой.

Под предлогом забрать оставшийся алкоголь он вернулся к знакомым. Дверь открыла девушка и сообщила, что мать спит. Из разговора стало понятно, что добровольно дочь хозяйки в интимную связь с гостем вступать не будет. Тогда он решил действовать силой: взял на кухне нож, прошел в комнату и одним ударом в грудь в присутствии дочери убил спящую женщину.

Затем, угрожая убийством девушке, он ее изнасиловал. Решив скрыть совершенные преступления, мужчина на пол, душил, нанес не менее 71 удара ножом в грудь. Смерть девушки наступила на месте происшествия в результате острой массивной кровопотери.

Городилов вину признал полностью.

Отягчающим обстоятельством признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В качестве смягчающих – явка с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетних детей, участие в содержании несовершеннолетнего ребенка, а также состояние психического здоровья подсудимого.

В результате мужчину признали виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, с угрозой убийством (п.п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней потерпевшей (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Городилову назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 23 года. Также ему назначено дополнительное наказание – ограничение свободы сроком 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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