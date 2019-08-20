В АПК и добыче полезных ископаемых Челябинской области – самые низкие зарплаты на Урале

Эксперты оценили, кто на Урале получает меньше всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меньше всех в большинстве регионов Урала получают низовые сотрудники в сфере администрирования и сопутствующих услуг. В этой группе – управляющие компании ЖКХ, охранные предприятия и ряд других видов деятельности. К такому выводу пришли авторы telegram-канала «So investник».

Другой вид услуг, где низовые сотрудники не могут похвастаться высокими зарплатами (по крайней мере, официальными) – транспортировка и хранение. К этой группе, в частности, относятся почта и общественный транспорт.

Весьма удручающе обстоят дела с оплатой низовых сотрудников в образовании, культуре и спорте, в сельском хозяйстве и в операциях с недвижимостью. Правда, здесь картина в каждом региона может существенно отличаться.

Наконец, выше всего зарплаты рядовых сотрудников в сферах финансов и страхования и в добыче полезных ископаемых, в особенности, в нефтеносных регионах. Впрочем, последнее правило работает не везде. Так, например, в Челябинской области самая низкая зарплата низовых сотрудников на всем Большом Урале в сфере сельского хозяйства, а также добычи полезных ископаемых.

В Тюменской области – меньше всех получают разнорабочие на стройке, в Пермском крае самая низкая зарплата из всех регионов у рядовых работников культуры и спорта.

Самый большой разброс зарплат между регионами – в ЖКХ, на транспорте и в финансах: между Свердловской и Челябинской областями здесь разница 29-38%. Самый маленький разброс между регионами – в здравоохранении, культуре, торговле, индустрии гостеприимства, а также в энергетике – не более 5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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