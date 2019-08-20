Челябинец пытался отобрать оружие у полицейского, спросившего документы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении челябинца, напавшего на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Курчатовском районе Челябинска.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции попросил двух прохожих предъявить документы. В ответ на это один из челябинцев, 29-летний мужчина, набросился на полицейского, начал его избивать и пытался отнять табельное оружие. Чтобы охладить пыл нападавшего, полицейскому пришлось несколько раз выстрелить в воздух.

Злоумышленника задержали и доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший полицейский обратился в медицинское учреждение за помощью. Собранные по данному инциденту материалы были переданы в следственные органы следственного комитета для принятия процессуального решения.

«В настоящее время по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, в Следственном отделе по Курчатовскому району Следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния ‑ лишение свободы на срок до пяти лет», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.19

В АПК и добыче полезных ископаемых Челябинской области – самые низкие зарплаты на Урале. / С момента путчей Россия как никогда близка к шоковому исходу. Интервью с Никитой Исаевым. / Вынесен приговор уральцу, с особой жесткостью изнасиловавшему и убившему несовершеннолетнюю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»