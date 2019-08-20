В Магнитогорске на 12 часов задерживается рейс в Анталью из-за неисправности самолета

Пассажиры рейса «Магнитогорск – Анталья» не могут вылететь из-за неисправности самолета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет должен был вылететь в турецкую Анталью из международного аэропорта «Магнитогорск» сегодня в 4:00. Однако, у «Боинга-739» компании «Азур Эйр», на котором должны были лететь пассажиры, обнаружилась неисправность.

Два часа пассажиры ждали вылета в самолете, после чего им объявили о неисправности и перевели в зал ожидания. Пауза затянулась, так как представители авиаперевозчика ждали специалистов для ремонта из Москвы.

Поначалу вылет перенесли на 15:00. На данный момент на онлайн-табло в качестве ожидаемого времени вылета обозначено 16:00.

Отметим, что это не первая проблема компании «Азур Эйр». Так, 7 августа на 7 часов задержался вылет рейса «Сургут – Анталья»: капитана судна сняли с вылета по медицинским показателям. А 5 августа на 4 часа 10 минут задержали рейс «Владивосток – Утапао».

Челябинск, Виктор Елисеев

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