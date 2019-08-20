Перед судом предстанут два южноуральца, заработавшие на «паленой» водке полмиллиона

В суд направлено уголовное дело в суд в отношении двух жителей Златоуста, организовавших подпольную торговлю поддельным алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2-х местных жителей, обвиняемых в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

По мнению следствия, южноуральцы в январе нынешнего года развернули торговлю немаркированной алкогольной продукции по частным заказам. За неполные четыре месяца они продали «паленой» водки на сумму более 533тысяч рублей.

Кроме того, бутлегеры использовали чужие товарные знаки: «Талка», «Хортиця», «DIXONGold», «Столичная», «Царская охота» и прочие, – причинив правообладателям ущерб в размере более 144 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Теперь южноуральцам грозит до 6 лет колонии по одной статье и до 4 лет – по другой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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