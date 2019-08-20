В Челябинске монахини-призраки перепугали маленьких детей

Житель Челябинска написал заявление в правоохранительные органы на пранкеров, напугавших его детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа мужчин, переодевшись в монахинь-призраков бродит по городу, устраивая перфомансы в общественных местах, жилых домах и магазинах. В один из дней они забреди в подъезд многоэтажки: катались на лифте, пытаясь напугать жильцов.

Взрослые в обморок не падали, а вот 2-летняя девочка, увидев жутковатых монахинь, устроила истерику. И, по словам, родителей не могла успокоиться до вечера. Более того, малышка и ее старшая сестра теперь боятся выходить из квартиры – девочки не хотят снова встретиться с привидениями.

Мужчины, устроившие «спектакль», заявляют, что не пугали, а развлекали горожан. И готовы извиниться перед девочками и их родителями. Но теперь им придется объясняться с правоохранительными органами.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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