«СтопГОК» собрал необходимые средства для проведения экспертизы проекта Томинского ГОКа

Противники строительства Томинского ГОКа собрали необходимую сумму для оплаты работы экспертов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собирали на оплату экологической экспертизы всем миром. Об этом рассказали эко-активисты в социальных сетях.

«Сегодня с карты движения «СтопГОК» снято и передано нашему уважаемому юристу Владимиру Казанцеву 800 тысяч рублей для оплаты экспертизы, которая была назначена в рамках судебного процесса», – сообщили активисты движения.

Напомним, в июле этого года суд в рамках арбитражного процесса о запрете строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) удовлетворил ходатайство истца о проведении экологической экспертизы проектной документации будущего ГОКа.

В рамках исследования экспертам предстоит ответить на следующие вопросы:

1. Будут ли наблюдаться устойчивые отрицательные либо необратимые изменения для природных комплексов и природных объектов (естественных экосистем), непосредственно прилегающих к Томинскому ГОКу при его строительстве и эксплуатации?

2. Повлияет ли эксплуатация комбината на изменение качественных характеристик схемы водоснабжения Челябинского промышленного узла и прилегающих территорий, а также на дополнительное загрязнение реки Миасс и Шершневского водохранилища, как единственного источника водоснабжения муниципального образования город Челябинска?

3. Соответствует ли строящийся Томинский ГОК по своему составу, генеральному и ситуационному плану, имеющимся и утвержденным в установленном порядке разрешительным документам, с учетом исключения гидрометаллургического производства и хвостохранилища из состава деятельности? Входит ли в состав Томинского ГОКа и является ли его неотъемлемой частью деятельность по рекультивации Коркинского угольного разреза?

4. Содержит ли проектная документация сведения о способах транспортировки и утилизации отходов от производства, в том числе отходов (хвостов) обогатительной фабрики при осуществлении АО Томинский ГОК планируемой деятельности?

5. Соответствует ли расчетная санитарно-защитная зона Томинского ГОКа, указанная в проекте обоснования размера расчетной (предварительной) СЗЗ для промышленного узла АО «Томинский ГОК» составу Томинского ГОКа?

Экспертной организацией суд назначил Российский государственный геологоразведочный университет. Эксперты оценили стоимость работ в 800 тысяч рублей. Эти деньги необходимо было внести на депозит арбитражного суда до 28 августа.

Общественники начали сбор пожертвований. Без трудностей не обошлось: в ночь на 7 августа администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу сообщества «за подозрительные сборы на благотворительные нужды». Однако, средства эко-активисты собрали раньше. На сегодня сумма уже перевалила за 800 тысяч (при этом, 520 тысяч рублей собрано за последние пять дней).

«Нас с вами, тех, кто уже внес пожертвование, почти 300 человек, но деньги продолжают поступать и спасибо всем! Деньги, разумеется, еще будут нужны, поскольку экспертиза сложная, процесс уникальный и вопросов у суда много, – пишут общественники. – География взносов самая широкая! Кроме жителей Челябинской агломерации нам пришли пожертвования из Москвы и Санкт-Петербурга, из Краснодара и Воронежа! Спасибо всем!»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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