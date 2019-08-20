В Троицке из районной газеты уволили неугодного главреда, заменив ее дочерью сотрудницы областного правительства

В Челябинской области разгорается новый скандал с участием муниципальных СМИ и чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в журналистском сообществе Южного Урала активно обсуждается кадровая революция муниципальной газете Троицкого района «Вперед»: учредители уволили главного редактора Венеру Юмагулову, не дожидаясь, пока та выйдет из отпуска по уходу за ребенком.

Интересно, что в феврале 2017 года журналистка пришла в газету в качестве кризисного менеджера. Издание было на грани банкротства, желающих возглавить газету не было. Тогда и обратились к Венере Юмагуловой. К тому времени она уже, было, попрощалась с журналистской профессией и готовилась занять приличную должности в коммерческой организации в Челябинске. Но в помощи коллегам-землякам отказать не смогла.

«Это был трудный период, оптимизировали все что можно, сокращали людей, я ходила по судам, в полицию, приятного было мало, – цитирует журналистку Znak.com. – А потом так вышло, что я забеременела, родила в 46 лет и ушла в декрет». Но спокойно досидеть в декрете Юмагуловой не дали.

«Движения начались за месяц до окончания срока контракта, – рассказывает она. – Мне стали звонить учредители и говорить, что надо увольняться. На мои аргументы, что я провела в декрете всего два года и есть еще год, мне говорили, что так надо, дескать, ты неугодна высокопоставленному чиновнику, ты же все понимаешь и тому подобное. В итоге меня уволили решением совета автономной некоммерческой организации, в форме которой работает газета».

Областные чиновники, курирующие районные СМИ, никакой проблемы в случившемся не видят. «У Венеры Юмагуловой завершился срок полномочий, а истечение срочного договора – это самостоятельное основание для завершения трудовых отношений, – цитирует издание руководителя управления Мария Хворостова. – Отмечу, что представители правительства Челябинской области в совет не входят, поэтому все вопросы, в частности кадровые, решают учредители».

Чиновница несколько лукавит. Дело в том, что в число учредителей АНО, в форме которых действуют «районки», как правило, входит ОГУ «Издательский дом «Губерния» (принадлежит правительству региона). Кроме того, ежегодно южноуральский кабмин выделяет для муниципальных газет субсидии, благодаря которым они, собственно, и держатся на плаву. Так что принимать важный кадровые решения без ведома регионального начальства местным АНО – себе дороже.

Между тем, в Троицке уверены: причина столь спорного решения – конфликт Венеры Юмагуловой с мэром города Александром Виноградовым. Якобы, чиновник требовал права вычитки газеты перед отправкой её в типографию. Юмагулова на это идти отказывалась, ссылаясь на устав АНО.

Отметим, что не так давно аналогичный конфликт вспыхнул между главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым и газетой «Звезда». Там чиновник также пытался подвергать издание цензуре. Но против этого восстал весь коллектив газеты. В итоге, муниципальные власти просто отказались публиковать на её страницах нормативно-правовые акты. И даже учредило для этого собственный «листок».

Что касается Венеры Юмагуловой, она пока не решила, будет ли оспаривать собственное увольнение в суде. «По большому счету, я ничего не потеряла, декретные мне выплачивает соцстрах напрямую, просто неприятно, что сначала выдернули из привычной жизни, а потом выбросили», – признается журналистка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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