В Челябинске скончалась девушка, пострадавшая при столкновении мусоровоза и автобуса

Одна из пострадавших в ночном ДТП в Челябинске скончалась в больнице.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня ночью – примерно в 10 минут второго – у дома №95 по улице Блюхера. КАМАЗ догнал идущий впереди автобус «Пежо» и ударил с такой силой, что автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали 13 человек (в том числе оба водителя), у всех – скелетные травмы различной степени тяжести. Двое, в том числе 17-летняя, в тяжёлом состоянии были доставлены в областную клиническую больницу, трое – в Железнодорожную, по два человека госпитализировали в ГКБ №1, ГКБ №5, ГКБ№8, ГКБ№9. Позднее несовершеннолетняя девушка скончалась.

По словам очевидцев, водитель мусоровоза вел себя неадекватно. Позднее медицинское освидетельствовало подтвердило, что он находился в состоянии опьянения. Возможно, наркотического. Однако, в полиции эту информацию официально не подтверждают.

Известно, что КАМАЗ ехал с полигона ТБО в Полетаево, а автобус вез вахтовиков из Уфы в Нижневартовск.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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