Киану Ривз вернется в образе Нео

Создатели трилогии «Матрица» анонсировали её продолжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Warner Bros. Picture Group приступила к подготовке съемок четвертой части эпопеи «Матрица». Об этом сообщает Variety со ссылкой на председателя правления компании Тоби Эммериха.

Подробностей в Warner Bros. не раскрывают. Однако известно, что на участие в проекте дали согласие Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые сыграют привычные им роли Нео и Тринити.

Кроме того, сценарием и режиссурой займется Лана Вачовски (ранее – Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов). Также над картиной будут работать Александар Хемон и Дэвид Митчелл.

Предположительно, съемки начнутся в 2020 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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