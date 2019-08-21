В Челябинске предложили ввести «сухой закон»

Челябинские депутаты хотят запретить продажу спиртного в праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующей инициативой в Законодательное собрание Челябинской области намерены обратиться депутаты действующего состава городской думы.

Как стало известно, запрет на торговлю спиртным предлагается ввести в День Победы, День знаний (1 сентября) и День города.

Подобная инициатива не раз уже обсуждалась в стенах Челябинской городской думы. При этом даты назывались самые разные. К примеру, предлагали добавить к этому перечню День молодежи. «Сухую» политику пыталась вести и мэрия. Правда, администрация долгое время лишь рекомендовала объектам розничной торговли ввести ограничения на продажу спиртного.

В какие-то дни коммерсанты прислушивались к рекомендациям. Так, обычно, в День Победы и День города магазины, расположенные рядом с местами массовых гуляний, отказывались продавать спиртное.

Однако, последняя такая рекомендация действия не возымела: в дни последних звонков и школьных выпускных, несмотря на просьбы мэрии, торговля спиртным остановлена не была. Более того, некоторые коммерсанты заявили, что не получали никаких указаний.

Возможно, именно это и побудило власти задуматься о законодательном ограничении. А так как регулирование торговли алкоголем относится к полномочиям субъектов Федерации, с этим предложением решено обратиться к областному парламенту. Интересно, что законодательная инициатива может быть принята, скорее всего, на заключительном заседании нынешнего состава городской думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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