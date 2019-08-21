Прецедент: челябинка пожаловалась в прокуратуру на поздравление с днем рождения

Челябинка обвинила избирком и кандидата в нарушении закона о персональных данных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Центрального района Челябинска пожаловалась в прокуратуру на кандидата в депутаты районного совета от «Справедливой России».

Пожилую челябинку возмутило поздравление с днем рождения, которое прислал ей участник предвыборных баталий. Пенсионерка требует проверить кандидата и участковую избирательную комиссию на предмет соблюдения законодательства об охране персональных данных, так как разрешения на их обработку она не давала, но штаб «справедливоросса» каким-то образом узнал, где она живет и когда у нее день рождения.

Кандидата-справедливоросса, пишет Znak.com, жалоба удивила, ведь, по его словам, он просто хотел сделать женщине приятное. Видимо, политик забыл, что многие представительницы прекрасного пола крайне щепетильно относятся к «возрастной» теме.

Напомним, выборы в районные советы депутатов состоятся в Челябинске 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 170 парламентариев. Те, в свою очередь, выберут по 7 представителей от каждого райсовета, которые и составят городскую думу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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