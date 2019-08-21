Дозрели: Челябинск начал навевать скуку даже на архитекторов, создающих его облик

Челябинск созрел для индивидуальных проектов застройки: облик города начал навевать скуку даже на архитекторов, с разрешения которых его и превращают в нагромождение безликих бетонных и кирпичных коробок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что городу необходимо уходить от типовой застройки, заявил сегодня на заседании комитета Законодательного собрания по строительной политике главный архитектор Челябинска Николай Ющенко.

Чиновник признал, что панельные коробки не только не украшают город, но и обваливают рынок, что отталкивает застройщиков из других регионов.

«Мы прославились на всю Россию как регион с самым дешевым квадратным метром жилья, но я никого с этим не поздравляю», – заявил главный архитектор, подчеркнув, что при типовой застройке говорить о благоустройстве не приходится: максимум, на что можно рассчитывать, – это обустройство детских площадок и установка малых форм (скамейки, урны).

Отметим, что чаще всего придомовые территории превращаются в автопарковки¸ но на этой проблеме Ющенко заострять внимание не стал.

А остановился на облике зданий: сегодня креатив ограничивается покраской (унылой и некачественной, заметим), а, по словам Ющенко, нужно использовать все возможные виды отделки и архитектурные элементы, которые могут служить функциональными украшениями – например, угловые балконы. Здания должны гармонично выглядеть – от цоколя до крыши, подчеркнул главный архитектор.

Депутаты спорить с ним не стали, но и интереса к поднятой проблеме не показали. Возможно, опасаются, что внедрение тренда на индивидуальные проекты окончательно превратит город в архитектурный хаос, в котором даже при типовой застройке не наблюдается какого-то (пусть даже убого) намека на единый стиль. А, может быть, просто не собираются задерживаться в этом городе надолго.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.08.19

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