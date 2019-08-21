СНиПы не велят: власти Челябинска объяснили, почему на Алом поле без заборов никак (ФОТО)

Не успели челябинцы порадоваться, что хоть один уголок в городе может стать, как в Европе – зеленым и безо всяких заборов, как их вернули в родную реальность. Сегодня врио мэра Челябинска Наталья Котова объяснила, почему на Алом поле никак не обойтись без ограждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти крайне нерационально расходуют средства, предназначенные для благоустройства общественных пространств. Об этом в ходе заседания проектного комитета заявил координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«33 миллиона будет потрачено на то, чтобы убрать существующее ограждение и поменять его на другое, – возмутился общественник. – При этом на восстановление пруда «Девичьи слёзы»» ушло 27 миллионов рублей».

По мнению урбаниста, отсутствие ограждений сделало бы Алое поле куда более эстетически привлекательным. И у этой точки зрения есть масса сторонников.

Без забора, действительно, выглядит гораздо лучше.

А теперь городской казне придётся ещё и платить за содержание восстановленного ограждения.

Впрочем, у городских чиновников нашлось, что ответить активисту. По словам врио главы Челябинска Натальи Котовой, ограждение убрать невозможно: на территории Алого поля располагается учреждение дополнительного образования – Дворец пионеров и школьников имени Надежды Константиновны Крупской. А СНиП требуют обязательного ограждения детских учреждений.

Как СНиП относятся к тому, что в границах «ограждения» находится объект религиозного культа, выгуливают собак, в том числе и бойцовских, а также постоянно присутствуют автомобили (и у комплекса Дворца пионеров и школьников, и у храма святого праведного князя Александра Невского) чиновница уточнять не стала.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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