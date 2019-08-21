В Челябинске провалили программу «Городска среда»

В Челябинске крайне неудовлетворительна ситуация с благоустройством внутридворовых территорий в рамках программы «Городская среда». Об этом заявил руководитель Центра общественного контроля Челябинской области Вячеслав Цапов.

«За три года действия программы ни одна управляющая компания не отказалась принять двор, хотя причин для отказа было достаточно, – заявил общественник. – И всё, что они говорили в оправдание своего решения: есть же гарантийные обязательства на три года. Все недочёты будут исправлены за это время».

Однако, общественники не могут назвать ни одного двора, где бы гарантийные обязательства были выполнены, настаивает Цапов. Чиновники же предпочитают оставаться в стороне, как мантру, повторяя все те же слова о гарантийных обязательствах.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», качество работ по программе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Так, по словам Вячеслава Цапова, в некоторых дворах, отремонтированных в рамках программы в числе первых (в 2017 году), о работах напоминает лишь кое-где сохранившийся асфальт. Остальных элементов благоустройства попросту незаметно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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