Реновация: в Челябинске закончились площади для комплексной застройки

В Челябинске кардинально меняется концепция жилищного строительства. Об этом заявил врио заместителя главы города Сергей Репринцев.

По словам чиновника, в Челябинске практически не осталось территорий для комплексной застройки. Поэтому трендом ближайшего времени станет освоение застроенных территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своеобразной «экспериментальной территорией» для реновации может стать Ленинский район. По планам, здесь в рамках программы «снеси старый дом – построй новый» планируется возвести 5 миллионов квадратных метров жилья. Для увеличения привлекательности района планируется застроить часть набережной озера Смолино торговыми и развлекательными объектами.

Правда, не исключено, что новые здания, которые появятся вдоль побережья озера Смолино (улицы Новороссийская) и на Копейском шоссе окажутся привычными удручающими панельками: по словам Сергея Репринцева, пока мэрия настояла лишь на запрете строительства подобных зданий на первой линии гостевых маршрутов.

Зато могут порадоваться собственники квартир в центре Челябинска. Здесь тоже есть ветхие здания. Но оказалось, что строительство жилья на месте старых домов нецелесообразно: обеспечить социальной инфраструктурой новых жильцов невозможно. В итоге, на месте подобных аварийных зданий городские власти планируют разбивать парки и скверы. Что автоматически приведет, уверены в мэрии, к увеличению рыночной стоимости квартир в домах, расположенных поблизости. Сколько среди собственников таких квадратных метров родственников, друзей и знакомых чиновников мэрии, остаётся только догадываться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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