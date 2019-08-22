Челябинская область потеряла 15 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности

Южный Урал опустился в рейтинге регионов по числу занятых в обрабатывающей промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область опустилась на 5-е место в ТОП-10 регионов по числу занятых в обрабатывающей промышленности. Такие данные приводит портал «So investник».

Таким образом, регион замыкает первую пятерку российских регионов РФ с самым большим числом работников производственных предприятий, пропустив вперед Московскую область, Москва, Свердловскую область и Санкт-Петербург.

«Это данные 2018 года по полному кругу предприятий, включая и малый бизнес. Годом раньше Челябинская область была на 4-м месте, но лишилась 5% рабочих мест и пропустила вперед Санкт-Петербург», – пишут авторы портала. Численность работников обрабатывающих производств на Южном Урале в 2018 году составила 285 тысяч человек. Таким образом, регион потерял порядка 15 тысяч рабочих мест в «обработке».

Также в десятку вошли Нижегородская область, Татарстан, Самарская область, Башкортостан и Пермский край.

Сокращение числа занятых в промышленности коснулось в 2018 году 4 из 10 крупнейших по этому показателю регионов. В трех – почти не изменилась, и в трех (Москва, Санкт-Петербург, Самарская область) – выросла.

«В посте про уровень зарплат низкоквалифицированных работников Урала мы еще раз убедились, что в сравнении с соседями зарплаты в промышленном секторе Челябинской области ниже, чем у большинства соседей», – напоминает «So investник». При этом совершенно понятно, что «чем выше занятость в промышленности, чем активнее она растёт, и чем выше уровень оплат, тем сильнее регион притягивает кадры. И наоборот».

Челябинск, Виктор Елисеев

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