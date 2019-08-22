В Челябинске беременную отказались ставить на учёт из-за её работы

В Женской консультации отказались ставить на учет работающую челябинку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка пожаловалась в СМИ, рассказав, что несмотря на прописку, в женской консультации отказались ставить её на учёт, так как она бывает в длительных командировках.

«Ситуация осложняется тем, что сейчас я проживаю на две страны. Мой супруг работает в российской компании, и нас отправили в командировку в Ташкент, – цитирует 74.ru 37-летнюю челябинка. – На 20-й неделе я пришла вставать на учёт в «Полимедику», которая теперь обслуживает весь Северо-Запад. Честно сказала, что не смогу приходить на приём каждые две недели, смогу приезжать раз в месяц. Мне сказали, что не могут взять на себя такую ответственность, мол, если со мной что-то случится, они не хотят сидеть в тюрьме. По-моему, это глупость – неужели у всех женщин, которые стоят на учёте, ничего никогда не случается, неужели за всех несут такую ответственность. Граждане Узбекистана приезжают без полисов, без ничего, их с удовольствием берут на обслуживание. У меня же есть российское гражданство, медицинский полис, и я работаю в российской компании, которая отчисляет налоги».

Женщина обратилась с жалобой в министерство здравоохранения Челябинской области, где ей обещали, что поставят на учёт в следующий приём, 21 августа. Но этого не произошло, утверждает челябинка. По словам женщины у неё взяли общий анализ крови, мочи, сделали ЭКГ и провели второй скрининг. Но не выдали на руки обменную карту беременной. Из этого она и сделала вывод, что на учёт её так и не поставили.

Вместе с тем, в управлении здравоохранения Челябинска заявили, что женщину взяли на учёт ещё на прошлой неделе, у неё есть лечащий врач, заведена вся медицинская документация, ей обещали, что выдадут родовый сертификат и больничный лист по беременности и родам.

Почему челябинке до сих пор не выдали на руки обменную карту беременной, в управлении не объяснили. Впрочем, хотя обычно документ выдается беременным сразу после постановки на учет, некоторые медицинские учреждения до 30-недельного срока беременности предпочитают хранить обменную карту у себя – во избежание порчи или потери.

Челябинск, Виктор Елисеев

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