На северо-западе Челябинска изменят схему движения трамваев

Трамваи на проспекте Победы в Челябинске временно изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы в районе дома №384 по проспекту Победы, движение трамваев в сторону северо-запада с 23 часов 22 августа до 6 часов 26 августа будет осуществляться до разворотного кольца по улице Ворошилова.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, в районе дома №384 по проспекту Победы будет закрыто движение автотранспорта: с 8 часов 22 августа до 22 часов 26 августа на проезжей части в юго-западном направлении и с 8 часов 27 августа до 22 часов 30 августа – в северо-восточном.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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