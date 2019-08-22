Бывшая чиновница Троицкого района получила срок за взятку

Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника управления ЖКХ Троицкого района, обвиняемой в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал жительницу города виновной в получении взятки в значительном размере, а также посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий.

Установлено, что бывший заместитель начальника управления ЖКХ Троицкого района в 2017-2018 годах неоднократно получала взятки на общую сумму 50 тысяч рублей от индивидуальных предпринимателей при заключении с ними муниципальных контрактов на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки автомобильных дорог и общее покровительство.

Кроме того, она в сентябре 2018 года, используя свое служебное положение, содействовала другому индивидуальному предпринимателю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дороги по улице Школьная в посёлке Шантарино Троицкого района в приёмке документов, подтверждающих выполнение муниципального контракта, а также способствовала скорейшему перечислению в администрацию Шантаринского сельского поселения межбюджетного трансферта на оплату работ, которые заведомо не подлежали приемке ввиду многочисленных нарушений.

Также в октябре 2018 она приняла от индивидуального предпринимателя и передала начальнику управления ЖКХ взятку в 150 тысяч рублей за оказанное бизнесмену содействие. За посредничество она получила от шефа 75 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-чиновницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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