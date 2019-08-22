На Южном Урале пройдет международный фестиваль духовной музыки: масштабное музыкальное событие в этом году охватит шесть городов Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», творческие коллективы примут Сатка, Пласт, Троицк, Карабаш, Челябинск и Кыштым. Традиционно церемония открытия фестиваля и первый гала-концерт состоятся в Кыштыме.

В пятницу, 30 августа, зрителей ожидает встреча с зарубежными и российскими певческими коллективами. Свою программу представят хор академического культурно-художественного объединения «Ива Лоба Рибар» (Сербия, Белград), Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», мужской хор «Оптина пустынь» и Челябинский камерный хор имени В. Михальченко.

Кроме того, в рамках фестиваля выступят хоровая капелла Тюменской филармонии и мужской хора «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга.

Международный фестиваль духовной музыки завершит череду летних фестивалей на Южном Урале.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.08.19

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