Челябинским антимонопольщикам пожаловались на «ненастоящих» «Песняров»

«Песняры» пожаловались Челябинскому УФАС России на ансамбль-клон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, заявление государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» по факту незаконного использования товарного знака перенаправила в антимонопольную службу прокуратура Челябинска.

«В своем заявлении учреждение сообщает, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива, в том числе в рекламе заявленного на сцене Дворца культуры железнодорожников в г. Челябинске концерта с участием «ансамбля Песняры» 2 октября 2019 года, – рассказали в надзорном ведомстве. – По информации заявителя, данная группа проводит сольные концерты, используя для этого спрос потребительского рынка на концертные услуги «Белорусского государственного ансамбля «Песняры».

Государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (директор-художественный руководитель Р.А. Козырев) является правопреемником ансамбля «Песняры» под руководством Владимира Мулявина и законным правообладателем товарного знака «Песняры», отметили в антимонопольном ведомстве. При этом учреждение не передавало право использования его товарного знака.

Руководство ансамбля полагает, что коллектив, запланировавший концерт в Челябинске, вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям действующего законодательства.

Действительно, 2 октября в ДК железнодорожников заявлен концерт ансамбля «Песняры» в рамках тура, посвященного 50-летию легендарного белорусского коллектива. Однако, судя по именам музыкантов, указанным на афише, речь идет о втором составе так называемого ВИА «Песняры» Леонида Борткевича – группы, отколовшейся в 2003 году от государственного ансамбля.

Между тем, в Белоруссии официально признаны лишь два коллектива, связанные с легендарным ансамблем – БГА «Песняры» и «Белорусские песняры» Владислава Мисевича.

Челябинск, Виктор Елисеев

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