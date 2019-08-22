Под Челябинском от удара током погибла школьница

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ночью 21 августа в больнице Сосновского района скончалась 12-летняя девочка, поступившая в учреждение с признаками поражения электрическим током.

По данному факту уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, девочка с 6-летним братом гуляли после дождя на территории частного домовладения в поселке Кисегачинский. Мальчика ударило электрическим разрядом, когда он взял в руку провод заземления, который проходил по опоре. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму. Родственники детей вытащили их из зоны поражения и доставили больницу. Мальчик находится в реанимационном отделении, ему оказывается медицинская помощь.

Как стало известно, дети приехали в гости к бабушке. В местной администрации заявляют, что при осмотре опоры никаких повреждений обнаружено не было. И не исключают, что причиной трагедии могла стать молния, ударившая в электроопору или линию электропередач.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.08.19

Челябинским антимонопольщикам пожаловались на «ненастоящих» «Песняров». / «Эволюция» России: из эпохи реальной конкуренции в квазимонархию. Известный политолог Константин Калачев о 1990-х, современности и исторических параллелях. / На Южном Урале пройдет международный фестиваль духовной музыки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»