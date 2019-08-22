В деле экс-полицейского, принуждавшего подчинённых к сексу, появилась новая статья

В Челябинской области бывшего полицейского начальника подозревают в изнасиловании подчинённой.

Как уже сообщал РИА «Новый День», начальника следственного отдела полиции Чебаркуля уволили за харрасмент в июне этого года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к сексуальным действиям).

На принуждение к сексу под угрозой «неприятностей по службе» пожаловались шесть женщин-полицейских. «По результатам служебной проверки, в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности», – рассказали тогда в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сегодня стало известно о том, что экс-полицейский принудительно доставлен в следственный отдел СКР по Чебаркулю. При этом, по некоторым данным, теперь, помимо принуждения к сексу, его подозревают в изнасиловании одной из подчиненных.

Сам экс-полицейский свою вину категорически отрицает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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