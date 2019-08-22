В деле экс-полицейского, принуждавшего подчинённых к сексу, появилась новая статья

В Челябинской области бывшего полицейского начальника подозревают в изнасиловании подчинённой.
Как уже сообщал РИА «Новый День», начальника следственного отдела полиции Чебаркуля уволили за харрасмент в июне этого года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к сексуальным действиям).
На принуждение к сексу под угрозой «неприятностей по службе» пожаловались шесть женщин-полицейских. «По результатам служебной проверки, в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности», – рассказали тогда в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сегодня стало известно о том, что экс-полицейский принудительно доставлен в следственный отдел СКР по Чебаркулю. При этом, по некоторым данным, теперь, помимо принуждения к сексу, его подозревают в изнасиловании одной из подчиненных.
Сам экс-полицейский свою вину категорически отрицает.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.08.19
У россиян в июле стало меньше свободных денег. / Под Челябинском от удара током погибла школьница. / Челябинским антимонопольщикам пожаловались на «ненастоящих» «Песняров». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»