В южноуральском посёлке умерла месячная девочка

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 21 августа в квартире одного из домов посёлка Зингейка Агаповского района обнаружено тело месячной девочки.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в силовом ведомстве.

По предварительным данным, ребенок спал на кровати с матерью. Утром был обнаружен без признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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