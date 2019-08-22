В южноуральском посёлке умерла месячная девочка

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти младенца.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 21 августа в квартире одного из домов посёлка Зингейка Агаповского района обнаружено тело месячной девочки.
«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в силовом ведомстве.
По предварительным данным, ребенок спал на кровати с матерью. Утром был обнаружен без признаков жизни.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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