Полиция нашла малолетних вандалов, разгромивших сельское кладбище

В Челябинской области выяснили, кто устроил погром на сельском кладбище под Златоустом.

Как уже сообщал РИА «Новый День», минимум 15 захоронений пострадали от действий в селе Куваши, расположенном на территории Златоустовского городского округа.

О первых «сюрпризах» жители села узнали еще 8 августа. Именно тогда одна из женщин, придя на могилу мужа, увидела спиленный крест. Однако, когда о случившемся сообщили в социальных сетях, оказалось, что это не единичный случай: пострадали еще 14 захоронений.

Полиция установила тех, кто устроил погром на кладбище. «По факту повреждения могил и надгробий в день регистрации обращения сотрудниками полиции была установлена группа несовершеннолетних в количестве трёх человек 2005, 2008 и 2009 годов рождения, – цитирует «Первый областной» врио заместителя начальника полиции отдела полиции «Горный» Николая Ватолина. – Они в этот же день были доставлены в отдел полиции «Горный» вместе с законными представителями. В дальнейшем и дети, и их родители будут приглашены на административную комиссию, где будут заслушаны».

Также решается вопрос о постановке детей на учёт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.08.19

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