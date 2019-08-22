В Челябинской области бизнесмен насадил трупы цапель на кол

Арендатор южноуральского водоёма «украсил» свои владения трупами цапель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на страшную картину наткнулась жительница Челябинской области, приехавшая к водоёму на фотосессию.

Однако, вместо южноуральских красот женщине пришлось фиксировать трупы цапель, насаженных на кол. Фотографии она намерена передать в полицию для разбирательства.

Челябинка уверена, что в гибели птиц виноват местный бизнесмен. Он арендовал здесь несколько водоёмов для разведения стерляди. Но охочие до рыбки цапли якобы наносили урон предпринимателю, вот он и приказал застрелить птиц.

Мужчина категорически отвергает обвинения, настаивая: птиц нашли уже мертвыми. «Мне охранник говорит, так и так, там цапли попались. Что с ними делать? Я говорю: «Закопать». А он: «Давай их повешу, чтобы чайки не подлетали», – цитирует РенТВ бизнесмена.

Сейчас местные власти, прокуратура и полиция проводят проверку по обращению зоозащитницы. Проверяется, в том числе, версия, что птиц застрелили, так как недалеко от них найдены гильзы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.08.19

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