Власти Челябинска решили поставить светофор на месте, где иномарка сбила ребёнка

В центре Челябинска на переходе, где сбили ребенка, поставят светофор.

Как уже сообщал РИА «Новый День», авария произошла 19 августа около 12 часов на улице Кирова в центре Челябинска.

Учащийся младших классов переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобили в первых двух рядах мальчика пропустили, но ехавшая по третьей полосе Toyota Camry даже не снизила скорость.

С черепно-мозговой травмой ребенка (примерно 7-8 лет) госпитализировали в ГКБ №1. В больнице его дважды прооперировали.

После аварии власти подверглись разгромной критике за то, что устроили из улицы в центре Челябинска гоночную магистраль, да вдобавок ещё умудрились сделать нерегулируемый пешеходный переход на шестиполосной дороге.

Реакция мэрии не заставила себя ждать. «Обсудили, взвесили все человеческие «за» и нормативные «против» и решили. В план на следующий год включена установка светофора на пешеходном переходе на улице Кирова. А пока здесь появятся «лежачие полицейские», – написал в своём telegram-канале пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

Впрочем, подобное решение уже вызвало полемику. Ведь в перспективе на улице Кирова на отрезке примерно в тысячу километров будут располагаться три светофора. Но больше всего возмутило некоторых челябинцев то, что до установки светофора планируется оградить опасный переход «лежачими полицейскими». «Лежачие полицейские на улице Кирова! С ума сошли? То в холод, то в жар. Думать пора начинать головой. Зимой здесь будут аварии каждые 5 минут! – написал в соцсетях предприниматель Андрей Бодрягин. – И это вместо логичного решения сократить количество полос и успокоить трафик, превратив магистраль в городскую улицу».

Подобная «неблагодарность», видимо, сильно задела пресс-секретаря главы города. «Жаль, что кто-то думает о мифических рисках железок, когда решение временно ограничить скорость «лежачими полицейскими» написано кровью ребёнка», – решил поспекулировать на несчастье школьника в своём telegram-канале г-н Сафонов. При этом чиновник сделал вид, что совершенно не заметил (или не понял) вторую часть комментария челябинца – о необходимости сокращения количества полос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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