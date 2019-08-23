В южноуральской промышленности самые низкие зарплаты среди регионов «индустриальной десятки»

В обрабатывающей промышленности Южного Урала – одни из самых низких зарплат среди индустриальных регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый третий житель Урала занят в промышленности. Все регионы ощущают отток квалифицированных кадров. Об этом пишет портал «So investник».

Проведенное Росстатом в 2019 году исследование зарплат делит работников каждой отрасли на 10%-е группы по уровню оплаты – децили, и приводит средний уровень по каждому. Первый дециль – самый низкооплачиваемый труд, 10-й – наиболее высокооплачиваемый. Авторы портала сравнили зарплаты в десятке регионов с самым большим рынком кадров для промышленности, чтобы определить, насколько велика разница в зарплатах, и кто в индустриальной десятке регионов сейчас главный поставщик кадров.

При этом, учитывая, что низкоквалифицированная рабочая сила маломобильна, оценивались только средние и верхние децили (с 4-го по 10-й), соответствующие средней и высокой квалификации.

Данные показывают, что из десяти ведущих промышленных регионов три – Москва, Санкт-Петербург и Московская область, ушли в отрыв по уровню оплаты в обрабатывающей промышленности. Так, в Москве средняя зарплата работников средней и высокой квалификации превышает 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – немного не дотягивает до 250 тысяч рублей, в Московской области – составляет порядка 170 тысяч рублей.

Группа из семи остальных – довольно плотная. По ним разница в зарплате с Москвой – от 47% до 53%. Хотя и их можно условно разделить на две подгруппы. В первую вошли Башкирия, Свердловская область и Пермский край, где зарплата составляет порядка 130 тысяч рублей. Во вторую подгруппу входят Челябинская область, Татарстан, а также Нижегородская и Самарская области. Здесь работники средней и высокой квалификации получают, в среднем, чуть больше 100 тысяч рублей.

«Все регионы являются донорами для трех лидеров. Разница между ними не столь велика, чтобы стать причиной переезда, – отмечают авторы «So investника». – Но «не хлебом единым» определяется решение, где жить и работать. При равенстве зарплат на выбор влияет качество среды: экология, разнообразный досуг, благоустройство, социальное благополучие. Из «индустриальной десятки» Челябинская область – самая проблемная в этом отношении. Какой рейтинг ни возьми, хоть экологии, хоть городской среды, регион в отстающих».

Есть два пути удержания кадров: улучшать среду (долго и задорого, учитывая, сколько лет ее гробили), или платить надбавку к зарплате, компенсирующую неудобства, – рассуждает «So investник». И чтобы сравняться хотя бы с Московской областью, нужно будет поднять зарплаты на треть.

Так что в ближайшие годы следует ждать усиления разрыва в зарплатах между неквалифицированными и квалифицированными спецами в промышленности. Если сейчас отличие в 7 раз, то в ближайшие годы стоит ожидать роста до 9-10 раз, считают эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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