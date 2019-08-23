На Южном Урале люди бегут из села

Власти Челябинской области заявили о резком сокращении сельского населения региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество жителей Южного Урала с 2016 года по различным причинам сократилось на 8 тысяч 938 человек. Об этом заявила врио первого вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

При этом в сельских районах региона ситуация наиболее удручающая. Здесь интенсивность численности по сравнению с сокращением городского населения существенно выше. И если число горожан за последние 3 года снизилось на 1%, то в сельской местности число жителей сократилось на 1,5%.

Коэффициент рождаемости по муниципальным районам сократился с 12,3 в 2016 году до 10,4 в 2018 году при сохранившемся уровне коэффициента смертности. А показатель младенческой смертности в районах превышает среднеобластные значения за последние годы, и в 2018 году составил 7,4 при областной 4,5. Кроме того, сохраняется миграционная тенденция оттока населения, в основном, молодёжи и лиц трудоспособного возраста, из сёл в города.

В результате, естественный прирост населения практически по всем муниципальным районам в течение ряда лет имеет отрицательное значение. Наибольшая убыль населения отмечается в Ашинском, Каслинском, Нязепетровском, Кусинском и Катав-Ивановском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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