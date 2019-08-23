В Магнитогорске продавец три месяца таскала деньги из кассы

Продавец-кассир одного из магазиной Магнитогорска «обула» работодателя на 120 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску с заявлением о хищении денег обратился директор одного из магазинов. Мужчина рассказал, что из кассы у него пропало около 120 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю местную жительницу. Полицейские выяснили, что девушка, работая продавцом-кассиром в данном магазине, с мая по июль похищала деньги из кассы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенные средства она успела потратить на собственные нужды.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.08.19

На Южном Урале люди бегут из села. / В южноуральской промышленности самые низкие зарплаты среди регионов «индустриальной десятки». / Алексей Текслер: Ставки по упрощенной системе налогообложения будут пересмотрены (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»