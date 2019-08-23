Дефицит кадров и долги: сельская медицина в Челябинской области идёт ко дну

Медицинская помощь стала почти недоступна жителям сёл Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , медико-демографическая ситуация в сельских районах области ухудшается. Об этом заявила врио первого заместителя губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В муниципальных районах неуклонно уменьшается число территориально-обособленных подразделений медицинских организаций, предназначенных для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Так, за 3 последние года закрыт 21 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). А из оставшихся 659 ФАПов 130 не работают, из них 88 – по причине отсутствия медицинских работников.

«В связи с острым дефицитом медицинских кадров фельдшера работают на основе внутреннего совместительства на двух и более ФАПах. На 106 ФАПах должности заведующих исполняют медицинские сёстры. В среднем, по муниципальным районам 15% – 20% зданий ФАПов находятся в аварийном состоянии. Оценка расположения постов скорой медицинской помощи с учетом численности населения и территориальных границ муниципальных образований показывает, что для 40% населённых пунктов время доезда больше 20 минут», – констатировала чиновница.

Также в сельских районах сокращается число врачей общей практики: за 3 года их стало меньше на 37 специалистов. В 2018 году во всех муниципальных районах числилось 107 кабинетов врачей общей практики, из них в 32 кабинетах врач отсутствовал. Отмечается острый дефицит врачей во врачебных амбулаториях и участковых больницах. В 2018 году во всех районах насчитывалось 21 участковая больница и 65 врачебных амбулаторий. Из них в 35 медицинских подразделениях нет ни одного врача, врачебные должности замещают фельдшера.

«Процент фельдшерского приема в сельских врачебных участках составляет 30% – 40%, что свидетельствует о крайне низкой доступности врачебной помощи», – признала г-жа Гехт.

В целом, обеспеченность населения сельских территорий медицинскими кадрами за 3 года сократилась с 17 на 10 тысяч населения до 15,7 в 2018 году. Число врачей в медицинских организациях сократилось на 139 человек. Отмечается значительный дефицит врачей основных специальностей. Например, при среднем показателе обеспеченности населения врачами-терапевтами по муниципальным районам 2,4 на 10 тысяч населения, в Аргаяшском районе она составляет 1,5; в Карталинском – 1,3; в Нагайбакском – 1,1; в Троицком – всего 1. Сокращается число средних медицинских работников. За 3 года их число уменьшилось на 573 человека. А обеспеченность сократилась с 69,4 до 62,4 на 10 тысяч населения.

Процент укомплектованности медицинских организаций кадрами в муниципальных районах, в среднем, составляет 55% – 67%. Из них врачами 50% – 60%, средними медицинскими работниками – 60% – 70%. Коэффициент совместительства варьируется от 1,2 до 2, в зависимости от того, замещают ли вакантные должности в рамках внутреннего совместительства или доплачивают работникам за увеличение времени занятости.

Это позволяет достичь индикативных показателей по заработной плате медицинским работникам, но негативным образом сказывается на качестве и доступности медицинской помощи, отметила чиновница. При этом, появилась дополнительная сложность. По словам Ирины Гехт индикативные показатели были достигнуты за счет сокращения финансирования по другим статьям расходов, что привело к появлению кредиторской задолженности во многих организациях.

Впрочем, даже рост заработной платы пока не позволяет гарантировать южноуральцам квалифицированную медицинскую помощь. «Отмечается низкий процент врачей и средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, и их число с каждым годом сокращается. В среднем, по муниципальным районам, по данным за 2018 год, только 16,5% врачей имеют медицинскую категорию. Среди средних медицинских работников – 30%», – вынуждена была констатировать чиновница.

Резюмируя, г-жа Гехт признала, что для населения сельской местности доступность первичной медико-санитарной помощи на сегодня ограниченна. А эффективность медико-социальных и профилактических мероприятий находится на низком уровне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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