В Челябинской области вспыхнул пожар на ГОКе

На Вишневогорском ГОКе вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 23 августа, около 9:30.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в дробильном центре Вишневогорского ГОКа на транспортной ленте в дробильном центре. Кроме того, горели два дробильных ящика на 4-5 этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины пожара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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