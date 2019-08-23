В Магнитогорске четырёхлетняя девочка сбежала из детского сада

Полиция выясняет подробности побега из детского сада четырёхлетней воспитанницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 22 августа в детском саду №163 в Магнитогорске.

Вечером за четырёхлетней воспитанницей пришел отец. Однако, среди гуляющих детей он дочь не нашел. Когда магнитогорец обратился к воспитателям, то услышал, что якобы девочку забрала мама.

Однако, как пишет «Верстов.Инфо», вскоре выяснилось, что девочка самостоятельно ушла из детского сада. У самой дороги одиноко стоявшую малышку заметил прохожий. Мужчина отвел девочку в полицию, где её передали родителям.

Теперь полицейские выясняют подробности происшествия. Планируется также опросить родителей ребенка и воспитательницу. После этого все материалы передадут в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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