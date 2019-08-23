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Пятница, 23 августа 2019, 16:10 мск

Новости Челябинск

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Начальник КУИЗО Челябинска ушел

Сергей Чигинцев уволился из администрации Челябинска. Сегодня стало известно, что чиновник написал заявление об увольнении с должности начальника КУИЗО Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об уходе Чигинцева в кулуарах заговорили сразу после отставки Елистратова и назначения врио главы города Натальи Котовой. Сегодня сообщения об его отставке появилось в соцсетях.

В администрации города информацию официально не подтверждают, отмечая, что начальник КУИЗО, действительно, уходит, но пока лишь в отпуск.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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