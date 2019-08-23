В Копейске из горящего детского сада вывели 260 человек

Из копейского детского сада из-за пожара эвакуировали 260 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 23 августа, в 14:56 (время местное) на пульт копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в детском саду на Коммунистическом проспекте. Подразделения выехали по пожару повышенного номера сложности.

«К счастью, в этот раз все обошлось, да и персонал сработал хорошо. Мало того, что воспитатели самостоятельно вызвали сотрудников МЧС (помимо того, что сработала пожарная сигнализация), так они еще успели вывести всех детей на улицу. Всего был эвакуирован 261 человек (из них 215 детей)", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие пожарные, узнав, что в здании никого нет, понизили ранг сложности пожара до «1 БИС», два звена газодымозащитной службы приступили к поиску очага. Горение происходило на площади 5 квадратных метров в кабинете логопеда на третьем этаже. Огонь охватил компьютер и письменный стол.

В 15:08 распространение пламени было остановлено, полностью пожар был потушен в 15 часов 18 минут. Никто не пострадал.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и его причины.

Для тушения пожара привлекались 19 человек и 6 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.08.19

Описторхозная рыба из Югры бесконтрольно распространяется по Уралу. / Четыре года без хоккея: форвард сборной России Евгений Кузнецов попался на кокаине. / Не продержался и года: один из символов Челябинска начал разваливаться сразу после ремонта (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»