В России растет число страдающих ожирением

Число жителей России, страдающих ожирением, выросло за последние 5 лет в 1,5 раза. По данным Минздрава, в 2013 году в стране было зафиксировано 1,4 млн человек с таким диагнозом, а в 2018 – уже более 2 млн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее сложная ситуация отмечена в Алтайском крае: на 100 тысяч населения приходится 5 тысяч 567 страдающих ожирением, или более 5,5%. На втором месте Курганская область (2,7%), Тюменская область с показателем более 2,6% на третьем месте. Замыкают первую пятерку Ямало-Ненецкий автономный округ (2,6%) и Оренбургская область (2,3%).

Наименьший уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года был зафиксирован в Приморском крае – 387,6 случая на 100 тысяс населения, отмечает RT.

В число регионов с невысоким уровнем заболеваемости ожирением попали Кабардино-Балкария, Москва, Калининградская область и Якутия – в этих территориях число жителей с таким диагнозом не превышает 0,7%.

Москва, Игорь Юров

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